ولي العهد يبحث مع وزير الدفاع البريطاني دعم العلاقات بين المملكتين

ولي العهد خلال استقباله وزير الدفاع البريطاني والوفد المرافق له الرياض - واس استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بالرياض امس وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند والوفد المرافق له. وفي بداية الاستقبال رحب سمو ولي العهد بوزير الدفاع البريطاني متمنيا له ومرافقيه طيب الإقامة في المملكة. وعبر وزير الدفاع البريطاني من جهته عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه بسمو ولي العهد. وجرى خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون القائم بين البلدين الصديقين وسبل دعمه وتطويره، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية. حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن حسين بن عبدالله القبيل وقائد القوات الجوية الفريق ركن فياض بن حامد الرويلي ومدير عام مكتب سمو وزير الدفاع المكلف فهد بن محمد العيسى والملحق العسكري السعودي في بريطانيا وايرلندا العميد طيار ركن عبدالله بن صالح الزغيبي، فيما حضره من الجانب البريطاني السفير البريطاني لدى المملكة جون جينكيز والملحق العسكري البريطاني في المملكة العميد اليسيدير وايلد.

