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اليوم.. "الشباب والرياضة" تستضيف عدلى حسين للحديث عن الانتخابات

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اليوم.. "الشباب والرياضة" تستضيف عدلى حسين للحديث عن الانتخابات اليوم.. "الشباب والرياضة" تستضيف عدلى حسين للحديث عن الانتخابات

تستضيف وزارة الشباب والرياضة المستشار عدلى حسين رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق اليوم الأربعاء على مسرح الوزارة فى إطار التوعية بالانتخابات الرئاسية فى إطار مبادرة كيف تختار رئيسك وماذا تريد منه.

وتهدف هذه المبادرة إلى نشر الثقافة الانتخابية بين الشباب وتعريفهم بحقوقهم الانتخابية وواجبهم الوطنى فى تحديد رئيسهم القادم، من خلال عقد عدة لقاءات توعية بأهمية الصوت الانتخابى وكيفية اختيار الرئيس وتحديد المهام المطلوبة منه .

والجدير بالذكر أنه تم تنفيذ عدد من اللقاءات الحوارية فى الأيام الأولى من شهر أبريل فى محافظات (الإسكندرية – المنوفية – المنيا - أسيوط – سوهاج).

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