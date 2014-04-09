الزمالك يبحث عن ' عقل جديد ' لهدم السد أمام الانتصارات المحلية

بعد 4 نتائج سلبية، يحتاج الزمالك للانتصار حين يواجه وادي دجلة في الدوري الممتاز مساء يوم الأربعاء.

الفريق الأبيض منذ مباراة القناة لم يذق الفوز في المسابقة المحلية، تعادل مع اتحاد الشرطة ثم تليفونات بني سويف، وخسر أمام المصري قبل التعادل مجددا مع طلائع جيش حلمي طولان.

"الآن علينا العودة للانتصارات المحلية، فوز واحد كفيل بمنحنا دفعة كبيرة وبعدها لن نتوقف".. هكذا يؤمن أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك.

"الفوز ينقل الزمالك من المركز السابع في جدول الدوري إلى الثالث مباشرة، الانتصار ضروري".. وهكذا صرح هشام يكن المدرب في الجهاز الفني للفريق الأبيض.

لكن حتى يتحقق الانتصار، ماذا يحتاج الزمالك لتعديله؟

الإحصائيات والخرائط الحرارية لأداء الزمالك في المباراة الأخيرة أمام طلائع الجيش توضح افتقار الفريق الأبيض لمن يجيد إرسال البينيات في عمق الملعب لمهاجمي الفرسان.

مؤمن زكريا تم توظيفه مؤخرا كصانع لعب بوظائف إضافية من ناحية الدفاع والتغطية على الجناح وما شابه.

هذا أثر على قدرة صانع الألعاب الأبرز في الزمالك حاليا على صنع الفارق، ما يظهر في خريطة توضح أماكن وأطوال تمريراته، وأغلبها لا يتجه إلى منطقة جزاء الخصم:

مؤمن بات مشغولا بأمور أخرى غير صناعة اللعب، وهي واجبات الحفاظ على الكرة وزيادة استحواذ الفريق الأبيض والتحكم في مجريات الأمور، لكن بعيدا عن مناطق جزاء الخصوم.

ودومينيك الذي اعتمد عليه ميدو مؤخرا كجناح لم يفلح بدوره في منح الفريق ما يفتقده في غياب محمد إبراهيم.

تمريرات دومينيك ليست حاسمة، وهو ما يجعله يفقد دوره كصانع لعب متأخر على الجناح.

وفي ظل تلك المعطيات، ربما يلجأ ميدو للاعب مختلف وجديد للمشاركة ضد وادي دجلة، خاصة في مكان دومينيك على الجناح، ربما مع منح مؤمن زكريا تكليفات أقل في الشؤون الدفاعية.

لماذا قد يفعل ميدو ذلك؟ ربما لأنه يتوقع مساحات أكبر في دجلة من مباراة طلائع الجيش، وهو ما يظهر في تصريحه "وادي دجلة يحب الكرة الهجومية أكثر من باقي أندية الدوري".

السد

لكن ميدو استطرد "في كل الأحوال أتوقع مباراة صعبة مع فريق منظم للغاية".

ويؤكد يكن تصريحات ميدو، مفصحا "دجلة دفاعه متماسك ويتحرك كوحدة واحدة، وما يعضضه بشكل كبير هو وجود عصام الحضري في المرمى بكل خبراته".

وأتم "خبرات الحضري تجعلك تدافع براحة، غير خائف من ارتكاب أخطاء لأن خلفك حارس كبير، لكن علينا الإجهاز على كل هذا".