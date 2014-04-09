وفد القبائل العربية يبحث مع محافظ أسوان تحويل الهدنة بين إلى صلح دائم‎

التقى وفد القبائل العربية والذى وصل أسوان باللواء مصطفى يسري محافظ أسوان واللواء حسن السوهاجى، مدير الأمن ، لمناقشة الأزمة بين النوبيين وأبناء قبيلة بنى هلال، والمساعدة فى التوسط بين القبيلتين وإنهاء الصراع الدائر بينهما وتحويل الهدنة التى تم التوصل اليها الى صلح دائم.

وترأس الوفد الدكتور سالم أبو غزالة الخويلدى، نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل العربية، والشيخ موسى اللواحى، المتحدث باسم المجلس.

واتفق الوفد خلال اللقاء على ضرورة إتمام الصلح بين طرفى النزاع، ولأنه لا يأتى بشكل سريع، كما اقترح المجتمعون الوصول إلى هدنة بين الطرفين، ما بين 15 يومًا إلى شهر كحد أقصى، وذلك لتحديد مقدار الدية أو التعويض عن التلفيات والخسائر.

وقتل 28 شخصًا في الاشتباكات التي حدثت بين عائلة «بني هلال»، والنوبيين بمنطقة «السيل الريفي» بأسوان، معظمهم قتل بطلقات نارية، في أماكن متفرقة من الجسد.