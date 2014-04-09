شرطة أبوظبي تنقذ فرنسياً سقط في بئر

أنقذت شرطة أبوظبي رجلا فرنسياً سقط ليلاً في بئر ماء عميقة، بعد أن ضلّ طريقه وتعدى شريطاً شائكاً لإحدى المزارع الخاصة ليهوي في بئرها دون أن يراه أحد. وتعود تفاصيل الحادثة إلى ورود بلاغ لغرفة عمليات الشرطة من أحد المزارعين يفيد بوجود شخص داخل بئر الماء التي تروي إحدى المزارع الخاصة في منطقة الخريمة على طريق رزين، بين مدينتي العين وأبوظبي.

وعلى الفور تحركت فرق الشرطة بما فيها آليات الدفاع المدني، والإسعاف والإنقاذ، والدوريات الأمنية، حيث عثروا على المدعو (م.ن) 34 سنة، عالقاً داخل بئر عميقة 25 متراً وتحتوي ماءً بارتفاع 5 أمتار؛ ومنذ نحو 4 ساعات تقريباً.

وأفاد المقدم حميد العفاري، مدير مركز شرطة بني ياس، بأن المذكور كان يسير بسيارته قرب منطقة زراعية لممارسة هواية القيادة فوق الرمال، وغرزت عجلات مركبته بالرمال، وذلك عند قرابة الساعة الثالثة فجراً، فأخذ يبحث عن ألواح خشبية ليضعها تحت عجلات السيارة لإخراجها، إلا أنه دخل خطأ إلى مزرعة مسوّرة بالأسلاك الشائكة ليجد نفسه يهوي في بئر عميقه 25 متراً .

وأضاف العفاري إنه، ومع ساعات الصباح الباكر، صادف مرور أحد العاملين بالمزرعة وكان يهمّ بأعمال السقاية من البئر حين فوجئ بصوت استغاثة صادر من داخل البئر، فباشر بإبلاغ الشرطة التي جلبت معها مختلف الآليات والاختصاصات لتجد الرجل متشبثاً بأنبوب داخل البئر لسحب المياه، الأمر الذي أبقاه طوال تلك الساعات على قيد الحياة، فتم على الفور انتشاله من داخل البئر و نقله إلى مستشفى المفرق لإجراء الفحوصات اللازمة والاطمئنان إلى صحته.

الشرطة نصحت الناس بأخذ العبرة من هذه الحادثة وعدم تعريض أنفسهم للخطر في حال تعطل سياراتهم، أو غرزت في مناطق رملية، وحثتهم على ضرورة الاتصال بغرفة العمليات على الرقم 999 لتقوم فرق الشرطة بخدمتهم؛ وللحفاظ على سلامتهم بالشكل الأمثل.