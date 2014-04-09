القبض على آسيوي قتل صديقه وانتحار امرأة في دبي

ألقت الجهات المختصة في شرطة دبي، القبض على شخص آسيوي الجنسية بعد قتله صديقه من نفس جنسيته بسبب خلافات على مبلغ 2500 درهم، كما سجلت وقوع حادثة انتحار لامرأة في الخمسينات من عمرها، بعدما ألقت نفسها من شرفة شقتها في الطابق الخامس بإحدى البنايات في منطقة هور العنز. وقال مصدر أمني في شرطة دبي: إن تفاصيل الواقعة الأولى تعود إلى ورود بلاغ لغرفة عمليات شرطة دبي يفيد بوجود جثة لشخص آسيوي الجنسيات في العشرينات من عمره في منطقة بورسعيد، وعلى الفور انتقلت فرق البحث الجنائي والطب الشرعي إلى موقع البلاغ وتبين وجود شخص متوفى نتيجة الطعن بسكين في أماكن متفرقة من جسده أدت إلى وفاته في الحال في إحدى الغرف في سكن للعمال وبجواره أداة الجريمة.

تفاصيل

وأشار المصدر إلى أن القتيل من الجنسية الآسيوية، ويبلغ من العمر 23 عاماً، وان المبلغ عن الجريمة أكد أنه سمع صوت عراك قبيل وقوع الجريمة بين اثنين من نفس جنسيته، وأنه لم يكترث للصوت ظاناً أنه مزاح أو تبادل أحاديث عادي، إلا أنه فوجئ بأحد الأشخاص يجري مهرولاً خارج السكن، وعندما اقترب منه قام بإزاحته عن طريقه ولاذ بالفرار.

ونوه المصدر إلى أنه تم جمع الاستدلالات من موقع الجريمة والتوصل إلى الجاني في غضون ساعات، وتبين أنه توجه إلى إمارة الشارقة ليختبئ بها، وتم التنسيق مع شرطة الشارقة، وألقي القبض على المتهم واعترف بجريمته.

انتحار

من ناحية أخرى، أكد المصدر أن شرطة دبي سجلت واقعة انتحار منتصف الأسبوع الماضي لامرأة في الخمسينات من عمرها من الجنسية الأذربيجانية، والتي قامت بإلقاء نفسها من الطابق الخامس من البناية التي تقطن بها مع ابنتها في منطقة هور العنز، وأنه لا توجد أي شبهات جنائية حول الواقعة.

وتعود تفاصيل الواقعة تعود إلى منتصف الأسبوع الماضي، حيث ورد بلاغ إلى غرفة العمليات من أحد الأشخاص من الجنسية الآسيوية، يؤكد فيه أنه شاهد امرأة تسقط من إحد الشقق في بناية في منطقة هور العنز، وأن رأسها تحطمت نتيجة السقوط، وطلبت منه الشرطة عدم الاقتراب منها، فيما تجمع المارة بعد سماعهم صوت ارتطامها بالأرض.

وأشار المصدر إلى أنه على الفور تم توجيه أقرب دورية أمنية إلى موقع البلاغ، كما انتقلت فرقة خاصة من مركز شرطة المرقبات التابع لها موقع الحادث، وتبين أن باب الشقة التي قفزت منها المرأة مغلقة من الداخل، وأنها قامت بإلقاء نفسها في الوقت الذي كانت فيه ابنتها في عملها.