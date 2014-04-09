منصور بن زايد: الإنجاز يعبر عن قيم التكافل التي تميز الدولة ومواطنيها

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أن تبوؤ دولة الإمارات العربية المتحدة للمركز الأول عالمياً كأكثر الدول عطاءً إنسانيا لعام 2013، إنجاز تاريخي يجسد الرؤية الإنسانية للقيادة الرشيدة، ويعبر عن القيم التكافل والتراحم التي تميز الدولة ومواطنيها، ويبعث برسالة قوية للعالم بأن القيم الإنسانية، هي ما ينبغي أن يسود علاقات الدول، وان مؤازرة الأشقاء، في أوقات الأزمات والمحن، هي السبيل لإحلال السلام والاستقرار.

وأضاف سموه في كلمة له بمناسبة تصدر الدولة المرتبة الأولى عالميا كأكثر الدول عطاءً إنسانياً للعام 2013، أنه وفقا للبيانات الأولية الصادرة أمس عن "لجنة المساعدات الإنمائية"، بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حققت دولتنا سابقة عالمية، حيث وصلت نسبة الزيادة في إجمالي مساعداتها الخارجية لعام 2013، إلى 375.4 بالمئة بقيمة 19.1 مليار درهم، بما يؤكد أن دولتنا في ظل القيادة الرشيدة، ماضية على ذات النهج الذي أسسه المغفور له بإذن الله الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، إغاثةً للمنكوبين، ودعماً للمحتاجين، وتوفيراً لسبل الحياة الكريمة لغير القادرين.

واختتم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان كلمته قائلا: "أنتهز هذه اللحظة المشهودة، متوجهاً بخالص التهنئة والتبريكات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على ذلك الإنجاز المشهود الذي حصدته الدولة، باعتراف وتقدير العالم أجمع، في مسعاها لإعلاء قيم وممارسات التآخي الإنساني، ولإدراكها منذ قيام اتحادها المبارك أنها لن تتخلى عن نهج ورؤية قيادتها".