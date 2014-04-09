محمد بن راشد: العطاء ورثناه عـــن زايد وفــــارسه اليوم خليفة واخوانه

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن العطاء في الإمارات ورث عن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وفارسه اليوم هو صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه، لافتا سموه إلى أن شعب الإمارات لم يتردد يوما في دعم المحتاج أينما كان، مشيرا إلى أن الامارات اليوم هي العاصمة الانسانية الأولى عالميا.

ورد ذلك في تدوين لسموه على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بمناسبة حصول الامارات على المركز الأول في قيمة المساعدات الرسمية بالنسبة للدخل القومي على مستوى العالم، وذلك بعد إعلان منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية عن الدول المانحة للمساعدات عالمياً لعام 2013، في باريس أمس.

وأوضح صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن مساعدات الإمارات الرسمية زادت 375% في 2013 على العام الذي سبقه، حيث بلغت مساعدات الإمارات أكثر من 5 مليارات دولار في 2013 حسب احصائيات المنظمة، مما جعل الإمارات تقفز من المركز 19 عالميا في 2012 للأول عالميا في منح المساعدات في 2013.

ودون صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على صفحته الرسمية في تويتر:" تم الإعلان اليوم في باريس ضمن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن الدول المانحة للمساعدات عالميا لعام 2013، بكل تواضع نقول بأن دولة الامارات جاءت في المركز الأول في قيمة المساعدات الرسمية بالنسبة للدخل القومي على مستوى العالم،خبر يثلج صدورنا جميعا، مساعداتنا الرسمية زادت 375% في 2013 على العام الذي سبقه .. ومركزنا العالمي قفز من الـ19 عالميا 2012 للأول عالميا في منح المساعدات في 2013، بلغت مساعدات الامارات أكثر من 5 مليارات دولار في 2013 حسب احصائيات المنظمة، الامارات اليوم هي العاصمة الانسانية الأولى عالميا، العطاء في الامارات ورثناه عن زايد .. وفارسه اليوم هو خليفة بن زايد وإخوانه.. وشعب الامارات لم يتردد يوما في دعم المحتاج أينما كان".

احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عالمياً كأكثر الدول المانـحة للمساعدات الإنمائية الرسمية (ODA) مقارنة بدخلها القومي الاجمالي لعام 2013، محققة قفزة تاريخية في مجال منح المساعدات الخارجية الأمر الذي صعد بها من المركز 19 في عام 2012 الى المركز الاول في عام 2013. جاء ذلك خلال البيان الصحافي الصادر عن لجنة المساعدات الإنمائية (DAC) التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

وكانت لجنة المساعدات الانمائية (DAC) التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) قد أعلنت مساء أمس الثلاثاء أنه وفقاً للبيانات الاولية الخاصة بالدول التي قدمت مساعدات إنمائية رسمية (ODA) لعام 2013، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة احتلت المرتبة الأولى عالمياً كأكبر مانح للمساعدات الانمائية الرسمية (ODA) قياساً بدخلها القومي الاجمالي (GNI)، حيث بلغ حجم المساعدات الانمائية الإماراتية في عام 2013 أكثر من خمسة مليارات دولار أميركي (5.2 مليارات دولار أميركي).

وأضافت لجنة المساعدات الانمائية (DAC) في بيانها أن ما قدمته دولة الامارات خلال عام 2013، يعتبر أكبر نسبة مساعدات إنمائية رسمية تقدمه دولة مقارنة بدخلها القومي الإجمالي (GNI). وأن مساعدات دولة الإمارات زادت بنسبة 375% في عام 2013 عن ما قدمته في عام 2012.

وذكرت لجنة المساعدات أن هذه البيانات تعتبر أولية وأنه سيكون هناك إعلان آخر بعد الانتهاء من تسلم باقي البيانات التفصيلية الخاصة بالمساعدات الإنمائية الرسمية من باقي الدول الاعضاء في اللجنة.

من جهة أخرى، قدمت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة التنمية والتعاون الدولي، أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على توجيهاتهم السديدة بتقديم المساعدات للشعوب والدول المحتاجة خلال عام 2013 والتي كانت إحدى نتائجها تبوؤ دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً كأكبر مانح دولي للمساعدات الإنمائية الرسمية (ODA) قياساً بإجمالي الدخل القومي للدولة.

كما ثمنت معاليها المتابعة المباشرة والحثيثة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، مؤكدة أن دعم سموه اللامحدود لقطاع المساعدات الخارجية الاماراتي، مكن القطاع من القيام بدوره وتأدية رسالته على أكمل وجه.

وأضافت معاليها "إن احتلال دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عالمياً في مجال منح المساعدات الخارجية لم يكن محضٍ صدفة، بل كان ثمرة لتوجيهات القيادة الرشيدة ونتاجاً لتخطيط استراتيجي حول كيفية التخصيص والتوجيه الأمثل للمساعدات الخارجية لدولة الإمارات بما يخدم شعوب الدول الفقيرة ويساعدها على تحقيق الأهداف الانمائية للألفية".

وختمت معالي الشيخة لبنى تصريحها بالقول "إن دولة الإمارات وبتوجيهات من قيادتها الرشيدة ماضية في العمل مع شركائها من المانـحين الدوليين لتعزيز التنمية المستدامة في دول العالم الثالث ومكافحة الفقر".