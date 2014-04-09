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السعودية: وفاة مواطن بفيروس كورونا بالرياض

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السعودية: وفاة مواطن بفيروس كورونا بالرياض السعودية: وفاة مواطن بفيروس كورونا بالرياض

وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن وفاة مواطن بالرياض إثر إصابته بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية كما تم تسجيل ثلاث حالات مصابة بالفيروس.

وقالت في بيان مساء أمس الثلاثاء، على موقعها الإلكتروني إنه “في إطار أعمال التقصي الوبائي والمتابعة المستمرة التي تقوم بها وزارة الصحة لفيروس “كورونا” المسبب لمتلازمة الشرق اﻷوسط التنفسية MERS CoV تعلن الوزارة عن تسجيل أربع حالات إصابة بالفيروس بمنطقه الرياض ، اﻷولى لمواطن يبلغ من العمر ٤٥سنة ويتلقى العلاج حاليا في العناية المركزة أما الحالة الثانية فهي لمواطن يبلغ من العمر 51سنة ويعاني من أمراض مزمنه ويتلقى العلاج حاليا في العناية المركزة والحالة الثالثة لمواطن يبلغ من العمر 90 سنة ويعاني من أمراض مزمنه ويتلقى العلاج كذلك في العناية المركزة أما الحالة الرابعة فهي لمواطن يبلغ من العمر 57 سنه وكان يعاني من أمراض مزمنة وقد وافته المنية”.

وبذلك يرتفع عدد المتوفين بالفيروس إلى 67 شخصا فيما وصل عدد الإصابات حتى الآن إلى 178حالة منذ بدء الإعلان عن المرض.

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