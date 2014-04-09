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القبض على هارب من سجن وادي النطرون أثناء ثورة 25 يناير بالمنيا

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القبض على هارب من سجن وادي النطرون أثناء ثورة 25 يناير بالمنيا القبض على هارب من سجن وادي النطرون أثناء ثورة 25 يناير بالمنيا

القبض على شخص- أرشيفية

نجحت السلطات الأمنية بمحافظة المنيا في ضبط أحد المساجين الهاربين من سجن وادي النطرون في أحداث 25 يناير والمحكوم عليه بـ15 سنة سجن.

تلقي  اللواء أسامة متولي، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا يفيد القبض على «أحمد عبد العزيز  27 سنه فلاح» من قرية دهروط  مغاغة الهارب من قضاء عقوبة السجن المشدد 15 سنه المحكوم عليه بها في القضية رقم 5072 لسنة 2010 جنايات مركز مغاغة والمقيدة برقم 102 لسنة 2010 شمال المنيا قتل عمد الهارب من ليمان  وادي النطرون أثناء اقتحام السجون إبان أحداث ثورة 25 يناير.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 40 أحوال مركز مغاغة.

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