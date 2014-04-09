أمين الرياض يستقبل سفير جمهورية أريتريا لدى المملكة

المهندس المقبل لدى استقبال السفير الأرتيري
استقبل أمين منطقة الرياض المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل بمكتبه بالأمانة صباح أمس، السفير الاريتري لدى المملكة السيد محمد عمر محمود بمناسبة انتهاء فترة علمه في المملكة.
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