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أمين الرياض يستقبل سفير جمهورية أريتريا لدى المملكة

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أمين الرياض يستقبل سفير جمهورية أريتريا لدى المملكة أمين الرياض يستقبل سفير جمهورية أريتريا لدى المملكة
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المهندس المقبل لدى استقبال السفير الأرتيري

الرياض - أحمد الشمالي

    استقبل أمين منطقة الرياض المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل بمكتبه بالأمانة صباح أمس، السفير الاريتري لدى المملكة السيد محمد عمر محمود بمناسبة انتهاء فترة علمه في المملكة.

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