أمين الرياض يستقبل سفير جمهورية أريتريا لدى المملكة

المهندس المقبل لدى استقبال السفير الأرتيري الرياض - أحمد الشمالي استقبل أمين منطقة الرياض المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل بمكتبه بالأمانة صباح أمس، السفير الاريتري لدى المملكة السيد محمد عمر محمود بمناسبة انتهاء فترة علمه في المملكة.

