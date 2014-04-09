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55.6 مليون ريال لتصريف الأمطار ودرء أخطار السيول في رفحاء

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55.6 مليون ريال لتصريف الأمطار ودرء أخطار السيول في رفحاء 55.6 مليون ريال لتصريف الأمطار ودرء أخطار السيول في رفحاء

    طرحت بلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية مشروعين لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول مبلغ اجمالي "55.639.440" ريال.

ويشمل المشروع الأول في العقد "1" أحيا "القادسية، المحمدية، المدينة، العمال، الفيصلية، الخالدية" وتبلغ المساحة المستهدفة "351.800 متر مربع" أما المشروع الثاني في العقد "4" والذي يقع في الشمال الغربي للمرحلة الأولى "بحيرة التجميع المعتمدة رقم "3" ويشمل الجزء الأكبر من الأحياء ذات الكثافة العمرانية وتبلغ المساحة المستهدفة "22.260.000 متر مربع". أوضح ذلك رئيس بلدية رفحاء المهندس عبدالعزيز بن عامر الغشم والذي أضاف انه اخذ في الاعتبار عند التصميم الأسس الأساسية لشبكات تصريف مياه الأمطار بناء على عدة معايير الغرض منها الحصول على الأداء المطلوب بأقل التكاليف الإنشائية والتشغيلية وسهولة أعمال الصيانة تحت كافة ظروف التشغيل وتطبيق التوجيهات العالمية والمقاييس الحديثة المطبقة والحرص على النواحي الصحية والسلامة العامة والبيئة الطبيعية المحيطة.

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