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الشؤون الإسلامية تلغي عملية ترميم مسجد بحائل

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الشؤون الإسلامية تلغي عملية ترميم مسجد بحائل الشؤون الإسلامية تلغي عملية ترميم مسجد بحائل

    وافق معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ على إلغاء عملية ترميم مسجد الحذيفي بالحفن ضمن المرحلة الثالثة بمنطقة حائل من المؤسسة المتعاقد معها لتنفيذ المشروع .

وقال سعادة وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والفنية الأستاذ عبدالله بن إبراهيم الهويمل في تصريح له إن قرار الإلغاء جاء بعد أن أوصت لجنة فحص العروض بالوزارة بذلك نظراً لارتفاع العطاء المقدم عن السعر التقديري للمنافسة بنسبة ( 47ر48 % ) وعدم موافقة المقاول على تخفيض قيمة عطاءه .

وأكد سعادته أن الوزارة وبناء على توجيهات معالي الوزير الشيخ صالح آل الشيخ ماضية في تنفيذ هذه السياسة المتمثلة في محاسبة المؤسسات والشركات المقصرة والمخلة بعقود العمل ، وسحب وإلغاء أي مشروعات تتعلق ببناء وهدم وإعادة بناء، أو ترميم لبيوت الله، وما يتصل بها من خدمات وصيانة ونحوها في حالة وجود أي تقصير ، أو تأخير ، أو تهاون فيما تم الاتفاق عليه مع أي شركة ، أو مؤسسة وطنية يتم التعاقد معها وفقاً لأنظمة ولوائح المنافسات والمشتريات الحكومية.

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