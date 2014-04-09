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مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز ينفي إصابة طاقمه الطبي بـ«كورونا»

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    نفت جامعة الملك عبدالعزيز ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول وجود حالات إصابة بفيروس "كورونا" بين الطاقم الطبي وإغلاق قسم الطوارئ بمستشفى الجامعة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الجامعة الدكتور شارع البقمي أن قسم الطوارئ يستقبل المرضى بشكل طبيعي، ويعمل بكامل طاقته، مضيفاً أن المستشفى استقبل خمس حالات اشتباه غير مؤكدة تم تحويلها من وزارة الصحة، وتم وإجراء كافة الفحوصات والتحاليل اللازمة، وما زالت تحت الإشراف الطبي.

وأوضح د.البقمي أن الجامعة تقدم كامل الدعم والتعاون في استقبال الحالات المحولة من الوزارة حسب الطاقة الاستيعابية لغرف العزل، لافتاً إلى أن حالات الاشتباه المحولة تم إدخالها غرف العزل كإجراء احتياطي.

وشدد على أن الاحتياطات الوقائية تعمل بأعلى كفاءة، حيث تم توفير فرق إضافية متخصصة في مكافحة العدوى كإجراء احترازي.

وأشار أن هناك حالة إصابة واحدة مؤكدة لطبيب تم تحويلها منذ أسبوع من مستشفى الملك عبدالعزيز، وجرى تقديم كامل الرعاية الصحية والعلاج اللازم، وبفضل الله تماثل للشفاء التام وغادر المستشفى.

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