إدانة مواطن وآسيوي بالتستر وتغريمهما 10 آلاف

جدة – سعد بن عبدالله أصدرت الدائرة الجزائية الثالثة في محكمة جدة الإدارية أمس الثلاثاء حكماً بإدانة مواطن يملك مؤسسة تجارية ووافد آسيوي بتهمة مخالفة النظام والتستر وتغريم كل واحد منهما 10 آلاف ريال. وكان المتهمون قد تغيبوا عن جلسة الأمس، فيما حضر وكيلهما مدعياً تغيب موكليه الأول لظروفه الصحية وتواجده بأحد المستشفيات، والآخر سبق وأن حضر وأجاب عن التهم المنسوبة إليه، وأضاف بأن موكله الآخر كان يعمل لدى المؤسسة وقدم مستندات تثبت الحضور والغياب، وبسؤاله عن الشكوى التي قدمها مالك "المحل" ضد المستأجر (صاحب المؤسسة) والعامل الآسيوي، رد بأن الشكوى كانت كيدية وقد تم استئجار المحل منه بعقد مدته 10 أعوام وبعد مرور 8 سنوات تم تسليم آخر دفعة من مبلغ الإيجار بدون عقد يثبت ذلك، وعندما طالب العامل بسند يثبت دفع الإيجار قام المالك بالتبليغ عنه واتهمه بالعمل لدى مؤسسة أخرى، وتابع بقوله "إن العامل كان موكلاً بتسليم الإيجار وتوقيع واستلام العقود". ولعدم حضور المتهمين وتغيبهم عن الحضور للمرة الثانية قررت الحكم إدانتهما بمخالفة النظام والتستر وتغريم كل واحد منهم مبلغ 10 آلاف ريال.

