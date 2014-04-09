فيديو - مورينيو: لم أكن أحتفل بالهدف حين ركضت لخط المرمى

أوضح جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي حقيقة لقطة ركضه حتى خط المرمى بعد الهدف الثاني لفريقه، والذي رشح البلوز لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب باريس سان جيرمان.

مورينيو ظهر وهو يركض ناحية لاعبيه عند الراية الركنية بعد هدف ديمبا با، الهدف الثاني لتشيلسي في ضيفه الفرنسي.

وقال مورينيو بعد المباراة: "لم أكن أحتفل، بل أمنح تعليماتي الخططية لفرناندو توريس وديمبا با".

وأوضح الاستثنائي "كنت أطلب من توريس رقابة ماكسويل (الظهير الأيسر لباريس سان جيرمان)، وأطلب من ديمبا با الوقوف أمام المدافعين في الركلات الثابتة".

وأضاف "كانت المباراة غير محسومة حتى بعد هدفنا، تبقى 3 دقائق بخلاف الوقت بدل الضائع، لهذا كان علي أن أمنح تعليماتي للفريق".

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