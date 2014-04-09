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ملتقى لمديري شعب الشؤون الدينية بالدفاع المدني في نجران

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ملتقى لمديري شعب الشؤون الدينية بالدفاع المدني في نجران ملتقى لمديري شعب الشؤون الدينية بالدفاع المدني في نجران

    رعى وكيل إمارة منطقة نجران عبدالله بن دليم القحطاني افتتاح برنامج الملتقى الثالث لمديري شعب الشؤون الدينية بالمناطق (أخلاقيات عمل الدفاع المدني) والذي يقام في منطقة نجران لمدة يومين في قاعة إسكان قوى الأمن بنجران وأقيم بهذه المناسبة حفل خطابي.

مدير الدفاع المدني بمنطقة نجران اللواء عائض جمعان الغامدي قال في حفل الافتتاح ان عمل الدفاع المدني يدخل في كل جزئية من جزئيات الحياة وهذه الأعمال والمهام الجسيمة تتطلب لتنفيذها أخلاقيات مستمدة من الشريعة الاسلامية السمحة. وبيّن الغامدي أن رجال الدفاع المدني في حال الحوادث يدخلون البيوت من غير استذان للإنقاذ والمحافظة على أرواحهم وممتلكاتهم مما يحتم عليهم الستر على المصابين وصيانة أعراضهم وعدم إفشاء أسرارهم.

ثم القى العقيد أحمد راشد الحرابي كلمةً بيّن فيها أن منطقة نجران تسعد باستضافة الملتقى الثالث لمديري شعب الشؤون الدينية بالمناطق تحت شعار الملتقى وذلك على مستوى المملكة، مشيراً إلى أن هذا الملتقى يأتي من منطلق عظم المسؤولية للتوعية الدينية والتذكير بأخلاقيات العمل أثناء تعامل رجال الدفاع المدني مع الحوادث وغيرها مما يسهم ذلك في حماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على مقدرات وثروات هذا الوطن الغالي.

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