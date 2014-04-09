جامعة الفيصل بالرياض تحتفل بتخريج الدفعة الثالثة في 23 الجاري

تحتفل جامعة الفيصل بالرياض في 23 إبريل الجاري بتخريج ثالث دفعة لها تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وبحضور سمو صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم والأمير بندر بن سعود الرئيس التنفيذي للجامعة، ويبلغ عدد الخريجين والخريجات 196 منهم 32 في كلية الأعمال، 17 من كلية الهندسة، 47 في الطب، و6 في كلية العلوم، و93 في ماجستير الأعمال و6 في ماجستير العلوم الحيوية.

وأوضح الرئيس الأكاديمي للجامعة، الأستاذ الدكتور فيصل بن عبدالعزيز المبارك، بأن جامعة الفيصل هي إحدى الإضافات العلمية في صرح التعليم العالي الذي يزداد علواً وشموخاً، مؤكداً أن الجامعة ستظل حريصة على معاييرها العالية، وملتزمة في تقديم عناصر مميزة للوطن.

وقال إن جامعة الفيصل في تطور مستمر، وإن الإدارة بقيادة سمو الأمير بندر بن سعود الرئيس التنفيذي، تضع الجودة نصب عينها، وفي سبيل ذلك أسست لعلاقات مرموقة مع عدد من الجامعات العالمية لتبادل المعرفة والتجارب الناجحة.

وأشار المبارك إلى أن التعليم العالي في المملكة يستهدف بناء الإنسان الذي يسهم في بناء المستقبل، واستمرار المحافظة على مكانة بلادنا الغالية بين الأمم المتقدمة، وجامعة الفيصل سيكون إن شاء الله لها نصيب في هذه الرسالة العظيمة.

يذكر أن جامعة الفيصل، هي أحد مشاريع مؤسسة الملك فيصل الخيرية، ومقرها في وسط الرياض بحي المعذر، المحاطة بقصر الملك فيصل -رحمه الله-، وهي جامعة بحثية ويبلغ عدد طلاب الجامعة للعام الحالي 1765 طالبا وطالبة.