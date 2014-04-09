تكدس الشاحنات أمام معبر السلوم.. وليبيا تسمح بعبور المحملة بالمواد الغذائية فقط

أكد اللواء العناني حمودة، مدير أمن مطروح، أن هناك تكدس عدد كبير من الشاحنات المحملة بالبضائع على الحدود مع ليبيا على الجانب المصري عقب إخطار إدارة منفذ السلوم البري من قبل الجانب الليبي بالسماح بعبور السيارات المحملة بالمواد الغذائية فقط ووقف دخول الشاحنات المحملة بالبضائع الأخرى نظراَ لوجود اضطرابات أمنية بالجانب الليبي وأشار إلى انتظام حركة الوصول من الجانب الليبي إلى بصورة طبيعية .

وقال «العناني» إنه تم اتخاذ التدابير الأمنية تجاه ما ترتب علي ذلك من وجود تكدس للشاحنات المحملة بالبضائع أسفل الهضبة بمدينة السلوم وداخل المنفذ أعلى الهضبة حيث تم التنسيق مع الإدارة العامة للمرور بالتنبيه علي سائقي الشاحنات المتجهة إلى الأراضي الليبية بقرار السلطات الليبية، كما تم تعيين خدمات مرورية لتيسير حركة المرور كما تم التنسيق وفرعي الأمن العام والأمن الوطني بمطروح لمتابعة الوضع وتطوراته.