مصرع 2 وإصابة 7 في حادث تصادم بطريق «طنطا – بسيون» بالغربية

لقى محاسب ومرافقه، مصرعهما وأصيب 7 آخرون فى تصادم سيارة ملاكى وأخرى نقل ودراجة نارية بدون لوحات بطريق «طنطا – بسيون» أمام قرية قرانشو مركز بسيون ، بعد اختلال عجلة القيادة بيد قائد الدراجة النارية وانحرفت بشكل مفاجئ تجاه السيارة الملاكى ، ما أدى لاصطدامهما بسيارة نقل تم نقل الجثث والمصابين لمستشفى طنطا الجامعي وصرحت النيابة بدفن الجثتين.

تلقى اللواء أسامة بدير، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز بسيون عن بلاغ شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بطريق بسيون –طنطا أمام قرية قرانشو مركز بسيون وتبين من تحريات ضباط مباحث مركز بسيون.

وأثناء سير السيارة 151969ملاكى الغربية قيادة محمد محمد أحمد زعزوع 46 سنة محاسب بالشركة العقارية المصرية بطنطا مقيم قرية إبيار مركز كفر الزيات اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انحراف دراجة نارية بدون لوحات تجاه السيارة بشكل مفاجئ، أثناء عبورها الطريق، مما أدى لاصطدام السيارة بسيارة أخرى نقل تحمل رقم 122445نقل الغربية.

> وأدى الحادث لمصرع قائد السيارة الأولى ومرافقة وإصابة 7أخرين تم نقل الجثتين والمصابين لمستشفى طنطا الجامعي، تحرر محضر بالواقعة وصرحت النيابة بدفن الجثتين.