أخبار عاجلة

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مصرع 2 وإصابة 7 في حادث تصادم بطريق «طنطا – بسيون» بالغربية

Google+ Print
مصرع 2 وإصابة 7 في حادث تصادم بطريق «طنطا – بسيون» بالغربية مصرع 2 وإصابة 7 في حادث تصادم بطريق «طنطا – بسيون» بالغربية

حادث

لقى محاسب ومرافقه، مصرعهما وأصيب 7 آخرون فى تصادم سيارة ملاكى وأخرى نقل ودراجة نارية بدون لوحات بطريق «طنطا – بسيون» أمام قرية قرانشو مركز بسيون ، بعد اختلال عجلة القيادة بيد قائد الدراجة النارية وانحرفت بشكل مفاجئ تجاه السيارة الملاكى ، ما أدى لاصطدامهما بسيارة نقل تم نقل الجثث والمصابين لمستشفى طنطا الجامعي وصرحت النيابة بدفن الجثتين.

تلقى اللواء أسامة بدير، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز بسيون عن بلاغ شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بطريق بسيون –طنطا أمام قرية قرانشو مركز بسيون وتبين من تحريات ضباط مباحث مركز بسيون.

وأثناء سير السيارة 151969ملاكى الغربية قيادة محمد محمد أحمد زعزوع 46 سنة محاسب بالشركة العقارية المصرية بطنطا مقيم قرية إبيار مركز كفر الزيات اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انحراف دراجة نارية بدون لوحات تجاه السيارة بشكل مفاجئ، أثناء عبورها الطريق، مما أدى لاصطدام السيارة بسيارة أخرى نقل تحمل رقم 122445نقل الغربية.
> وأدى الحادث لمصرع قائد السيارة الأولى ومرافقة وإصابة 7أخرين تم نقل الجثتين والمصابين لمستشفى طنطا الجامعي، تحرر محضر بالواقعة وصرحت النيابة بدفن الجثتين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا