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بلان: لا يمكن أن تكون عظيما في عامين فقط

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بلان: لا يمكن أن تكون عظيما في عامين فقط بلان: لا يمكن أن تكون عظيما في عامين فقط

افتقر باريس سان جيرمان للخبرة، ولهذا ودع دوري أبطال أوروبا بحسب قناعات مدرب الفريق الفرنسي لوران بلان.

سان جيرمان فاز ذهابا على تشيلسي بنتيجة 3-1، لكنه إيابا خسر 2-0 وجاء الهدف القاتل في الدقيقة 87 عن طريق ديمبا با.

وقال بلان بعد المباراة: "أثبتنا على قدم المساواة مع تشيلسي، هم لم يتأهلوا لأنهم أفضل ففي الحقيقة بنتيجة المباراتين هم فقط تعادلوا".

ثم استدرك مدرب فرنسا الأسبق "فقط تشيلسي يتميز عنا بالخبرة".

وتابع "لا يمكنك أن تكون عظيما في عام أو عامين فقط، نحتاج لوقت لاكتساب الخبرة، ومعنا وقت كاف لبناء ذلك".

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