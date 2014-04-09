مرتضى منصور: «صباحي» تلقى على هدايا من الخارج.. وتاريخه السياسي سيء

قال مرتضى منصور، المرشح المحتمل للرئاسة، إنه لم ير أي موقف جيد لمنافسه حمدين صباحي حتى اليوم، موضحًا أن تاريخه يفوق تاريخ حمدين بكثير لأنه صاحب استجوابات كبيرة في مجلس الشعب، وكان يقود مظاهرات الطلاب في عام “الضباب”، بحسب قوله.

وأضاف «منصور»، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “هنا العاصمة” على قناة “سي بي سي”، أنه لا يمكن له أن يهاجم صباحي بغرض تفتيت أصوات لصالح المشير عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن حمدين له تاريخ سياسي سيئ، متهما اياه بحصوله على هدايا كثيرة من الخارج.

وفى سياق آخر، أكد منصور أنه يطالب محمود حجازى، مدير المخابرات الحربية، بالرد على الشائعات التي تؤكد تدخله للإفراج عن الناشط السياسي علاء عبدالفتاح.

وطالب منصور مجلس القضاء الأعلى باتخاذ موقف من علاء عبدالفتاح، موكدا أنه يسب القضاء على مواقع التواصل الاجتماعى، أن على الدولة اتخاذ موقف من ذلك، قائلا: “لو مخدوش موقف فأنتم دولة”.