القبض على قيادي إخواني بمطار القاهرة قبل توجهه إلى الأردن

ألقت سلطات مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الثلاثاء، القبض على «طارق إبراهيم أحمد عبد الفتاح» أحد قيادات الاخوان بالشرقية أثناء محاولته السفر إلى الأردن .

ذكرت مصادر أمنية بالمطار أنه أثناء انهاء اجراءات ركاب الطائرة المصرية المتجهة الى عمان تقدم طارق إبراهيم عبد الفتاح ، وبالكشف علي بياناته تبين أنه مدرج على قوائم الممنوعين من السفر فى قضايا شغب وتحريض ، وتبين أنه مطلوب فى قضيتين الأولي جنايه والثانية جنحة وتم الغاء سفره وتقديمه الي احدي الجهات الامنيه بالمطار لتحويله للنيابة للتحقيق معه ‏.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء استقبل المطار كل من مختار محمد محمود العشرى مقرر اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة والإعلامي سعد حسن محمد البربرى مرحلان من لبنان لمحاولتهما الدخول هناك بطريقة غير شرعية عبر إحدي مراكب الصيد .

ذكرت مصادر أمنية بالمطار أن القياديين وصلا علي طائرة الشرق الأوسط القادمة من بيروت بعد القاء السلطات اللبنانية القبض عليه هناك لمحاولته دخول البلاد بطريقة غير شرعية والسفر من مطار بيروت الي إحدي البلاد , قامت السلطات اللبنانية بالتحقيق معه وفحصه وفور تاكدها انه مطلوب لدي سلطات الامن بالقاهرة تم ترحيلهاضاف المصدر انه عقب وصولهما المطار وبالكشف عنهما تبين مطلوبان لأحد الجهات الامنيه وعلى الفور امر اللواء علاء الدين علي مدير أمن المطار باتخاذ الاجراءات القانونية معهما الهارب وتم ترحيلهما الي إحدي الجهات الامنية وسط حراسة مشددة لبدء التحقيق معه .