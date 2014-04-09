أخبار عاجلة

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

إصابة إدين أزار

Google+ Print
إصابة إدين أزار إصابة إدين أزار

تعرض إدين أزار نجم تشيلسي لإصابة حالت دون استمراره في أرض الملعب ضد باريس سان جيرمان.

سان جيرمان فاز في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا على تشيلسي في فرنسا بنتيجة 3-1.

ويحتاج تشيلسي للفوز بهدفين على سان جيرمان للعودة إلى سباق الوصول للمربع الذهبي الأوروبي.

لكن هذا الأمل الأزرق تلقى ضربة كبيرة، بعد إصابة أزار الذي شارك في التشكيل الأساسي للتشيلسي.

وخرج أزار مستبدلا في الدقيقة 17، واشترك في موقعه أندريا شورلي.

وقد تفتح إصابة أزار الباب أمام محمد صلاح النجم المصري الدولي للمشاركة أساسيا في الدوري الإنجليزي.

ويملك تشيلسي في مركز صانع اللعب ويليان وأوسكار وأزار وصلاح وشورلي، ويعتمد مورينيو في كل مباراة على ثلاثي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع