إصابة إدين أزار

تعرض إدين أزار نجم تشيلسي لإصابة حالت دون استمراره في أرض الملعب ضد باريس سان جيرمان.

سان جيرمان فاز في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا على تشيلسي في فرنسا بنتيجة 3-1.

ويحتاج تشيلسي للفوز بهدفين على سان جيرمان للعودة إلى سباق الوصول للمربع الذهبي الأوروبي.

لكن هذا الأمل الأزرق تلقى ضربة كبيرة، بعد إصابة أزار الذي شارك في التشكيل الأساسي للتشيلسي.

وخرج أزار مستبدلا في الدقيقة 17، واشترك في موقعه أندريا شورلي.

وقد تفتح إصابة أزار الباب أمام محمد صلاح النجم المصري الدولي للمشاركة أساسيا في الدوري الإنجليزي.

ويملك تشيلسي في مركز صانع اللعب ويليان وأوسكار وأزار وصلاح وشورلي، ويعتمد مورينيو في كل مباراة على ثلاثي.