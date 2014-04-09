أخبار عاجلة

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ديمبا با يحكي قصة هدفه القاتل

Google+ Print
ديمبا با يحكي قصة هدفه القاتل ديمبا با يحكي قصة هدفه القاتل

حكى ديمبا با مهاجم تشيلسي عن قصة هدفه في مرمى باريس سان جيرمان، وهو الهدف الذي رشح فريقه لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشيلسي كان مطالبا بالفوز 2-0 على سان جيرمان كون مباراة الذهاب انتهت لصالح الفريق الفرنسي بنتيجة 3-1 في فرنسا.

ودفع جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي بديمبا با ليلعب بجوار فرناندو توريس وصامويل إيتو وخلفهم أندريا شورلي وويليان بغية قنص الهدف في الدقائق الـ10 الأخيرة.

وبالفعل سجل ديمبا با.

وقال ديمبا با بعد المباراة: "الأمر حدث سريعا جدا".

وأوضح لاعب نيوكاسل السابق "كنت أركض ثم سقط أرضا، وحين نظرت وجدت الكرة في الشباك".

وتابع "كانت لحظة رائعة، لا أحصل على فرص كثيرة للمشاركة في المباريات بعكس ما أتمناه، لكني حين أنال فرصة استغلها، وأنا فخور للغاية باستغلال هذه الفرصة تحديدا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع