ديمبا با يحكي قصة هدفه القاتل

حكى ديمبا با مهاجم تشيلسي عن قصة هدفه في مرمى باريس سان جيرمان، وهو الهدف الذي رشح فريقه لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشيلسي كان مطالبا بالفوز 2-0 على سان جيرمان كون مباراة الذهاب انتهت لصالح الفريق الفرنسي بنتيجة 3-1 في فرنسا.

ودفع جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي بديمبا با ليلعب بجوار فرناندو توريس وصامويل إيتو وخلفهم أندريا شورلي وويليان بغية قنص الهدف في الدقائق الـ10 الأخيرة.

وبالفعل سجل ديمبا با.

وقال ديمبا با بعد المباراة: "الأمر حدث سريعا جدا".

وأوضح لاعب نيوكاسل السابق "كنت أركض ثم سقط أرضا، وحين نظرت وجدت الكرة في الشباك".

وتابع "كانت لحظة رائعة، لا أحصل على فرص كثيرة للمشاركة في المباريات بعكس ما أتمناه، لكني حين أنال فرصة استغلها، وأنا فخور للغاية باستغلال هذه الفرصة تحديدا".