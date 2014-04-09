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كارينا تايرل ملكة جمال مدينة كامبريدج البريطانية

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كارينا تايرل ملكة جمال مدينة كامبريدج البريطانية كارينا تايرل ملكة جمال مدينة كامبريدج البريطانية

توجّت Carina Tyrrell ملكة جمال مدينة كامبريدج البريطانية، وكلها أمل في أن تنال لقب ملكة جمال بريطانيا، كي تمثلها عالمياً وتحصل على فرصة لردّ الجميل لبلادها.

Carina، البالغة من العمر 24 عاماً، والطالبة في السنة الخامسة طب في جامعة كامبريدج البريطانية، أكّدت أنّ هذه المسابقة لا تُعنى بالجمال الخارجي فقط، بل بالجمال الداخلي، فملكة جمال بريطانيا هي "سفيرة" جميلة وحسناء لبلادها.

وأعربت Carina عن فرحتها بفوزها بلقب ملكة جمال كامبريدج الذي سيخولها المشاركة في مسابقة ملكة جمال بريطانيا.

ولفتت الملكة إلى أنها كانت تسعى طويلاً إلى مساعدة الناس بكلّ ما أوتيت من قوة، وفوزها باللقب سيدفعها إلى مساعدة الناس بطريقة أخرى.

واستطاعت Carina بذكائها أن تجمع ما بين عرض الأزياء والموضة واهتمامات الجمال عامة، التي تستهويها، وبين متابعة دروسها الجامعية. كما أنها انتخبت رئيسة "جمعية الصحة العامة" في الجامعة، التي أطلقت مؤخّراً مشروعاً لرعاية المشرّدين في كامبريدج.

يُذكر أن حفل انتخاب ملكة جمال بريطانيا سيُقام في حزيران يونيو المقبل.

 

 

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