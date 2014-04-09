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شكران مرتجى تّطلق "مبادرة شخصيّة جداً" !

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شكران مرتجى تّطلق "مبادرة شخصيّة جداً" ! شكران مرتجى تّطلق "مبادرة شخصيّة جداً" !

أطلقت الفنّانة السّوريّة شكران مرتجى عبر صفحتها الشّخصيّة على موقع "فيس بوك" حملة للتبرّع بالدّم في نظراً لحاجة المستشفيات الملحّة للدّماء من الزّمر كافة.

وطلبت مرتجى من جمهورها التّفاعل مع الحملة ونشرها عبر صفحاتهم الإلكترونية على أوسع نطاق، وكتبت "رح أطلق من هون من صفحتي حملة تبرّع بالدم، واحد واحد الدّم السّوري واحد، "مبادرة شخصية جداً".

وعلى الصّعيد الفنّي، تشارك مرتجى بالعديد من الأعمال الجديدة من أبرزها "نساء من هذا الزمن" الذي يُعرض حالياً، وتستعد لرمضان بمسلسل "باب الحارة" بجزأيه السّادس والسّابع، ومسلسل "زنود الست" بجزئه الثّالث، و"بقعة ضوء" بجزئه العاشر.

 

 

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