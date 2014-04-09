كاسياس: مباراة دورتموند في وقتها، حتى نستيقظ

يؤمن إيكير كاسياس حارس مرمى ريال مدريد أن خسارة فريقه بهدفين نظيفين أمام بروسيا دورتموند بها فوائد نفسية للاعبي المرينجي.

ريال مدريد تأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا رغم الخسارة 2-0، كونه كان قد فاز ذهابا بنتيجة 3-0.

وكاد ريال مدريد أن يستقبل أكثر من هدفي دورتموند، لكن كاسياس حمى عرينه باستبسال.

وقال كاسياس عقب المباراة: "من الجيد أن لقاء دورتموند جاء الآن وحدث فيه ما حدث".

وأوضح الحارس الدولي بطل العالم "مباراة دورتموند تعتبر نذير استيقاظ، علينا أن نتعلم منها".

وتابع "جيد أن هذا يحدث الآن، حتى لا يحدث مستقبلا في المباريات الأصعب بدوري الأبطال".