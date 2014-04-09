مالك سان جيرمان: إبراهيموفيتش كلفنا 2 مدافعين من تشيلسي

أقر ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بأن فريقه تأثر كثيرا أمام تشيلسي بغياب زلاتان إبراهيموفيتش.

سان جيرمان ودع دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة 2-0 أمام تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج، ليتأهل الفريق الأزرق إلى نصف نهائي المسابقة.

وبعد المباراة صرح رجل الأعمال القطري لقناة BeINSports "تأثرنا بالطبع بغياب إبراهيموفيتش".

إبرا لم يلعب جولة الإياب بعدما أصيب في الذهاب بما سيبعده عن الملاعب لستة أسابيع.

وأضاف الخليفي "إبرا يأخذ دوما معه انتباه 2 من المدافعين، له قيمة كبيرة افتقدناها".

وأكد الخليفي أن سان جيرمان يسير في رأيه على الطريق الصحيح، مفصحا "بعد 5 سنوات من بداية المشروع هدفنا دوري أبطال أوروبا".