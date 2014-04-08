“الأبنودي” : صباحي “رومانسي” .. و “السيسي” الأصلح لحكم مصر

أكد الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، أن حمدين صباحي رجل رومانسي، ولا يصلح لحكم مصر، لأنه غير مؤهل اداريا لحكم دولة بقامة مصر، ولأنه يجهل بالكثير من الخصائص المتنوعة للمصريين من النوبيين واهل الصعيد وسيناء وهذا ما يتوافر في المشير السيسي.

واضاف الأبنودي خلال حوارة في برنامج “مصر في يوم” المذاع علي قناة “دريم ” ، انه الآن من ضمن مؤيدي السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفا “سوف اتحول الي قائمة المعارضين في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية، ولكن معارضة بناءة ويجب علي المشير التخلص من المجموعة المسماة بـ” الشللية” لأنها بمثابة فتيل يسقط أي شخص” .