الخال “الأبنودي” ..76 عاما على ميلاد شاعر”ضمير” الشعب

كتب مصطفى حمزة

>بمفرداته الطازجة البكر،ولهجتة الصعيدية الصميمة،وتلقائيتة فى إلقاء أشعارة أدخل الشاعر الكبير أو كما يحلو لمحبيه أن يطلقوا عليه “الخال” الأبنودى شعر العامية إلى كل بيت مصرى وعربى،ومن خلال قصائدة أدخلنا لبيوت أهالى قريتة “أبنود”التى ولد بها عام1938،فأستمتعنا بحكايات وأشعار أمة “فاطنة قنديل”،وحكمة العمة “أمنة”

>وعبر دوواينة التى مارس من خلالها كافة فنون الشعر وأصعبها وعلى رأسها “العدودة “و”الموال”بمختلف أنواعه،كان الأبنودى الذى نحتفل بعيد ميلادة رقم76 أمينا فى التعبير عن أهلة وناسه ،ولهذا صادقنا كل الوجوة التى عرفنا بها “على الشط”،ومنها “على طة”،”جمالات”،”أبا سلمى”،وترحمنا على الشهيد”أحمد أبو الدقون”،وبكين على رحيل :”إبراهيم ابو زعزوع”،وشاركناة فى سيرة بطلة “أحمد سماعين”،وشاطرناة مخاوفة.

> ووصل إخلاص الأبنودى لجذورة لقضاء سنوات طويلة من أجل جمع “سيرة بنى هلال”،ليقدمها لنا بصوتة الدافى الشجى،وبصحبة عازف الربابة “جابر أبو حسين”،ثم أخذنا معه لرحلة غاية فى الخصوصية والمتعة لنتابع معه بلهفة تفاصيل ” جوابات حراجى القط”،وزوجتة “االجوهرة المصونة والدرة المكنونة فاطنة أحمد عبد الغفار”

> وأجمل وأصعب ما فعلة الآبنودى ،هو أنة بحسة الأنسانى العالى لم يكتفى بأن يكون صوتا شعريا متميزا ومهموما بالتعبير عن أهلة وناسة،بل جعلنا شركاء فى قصائدة،لا قراء أو مستمعين لها فقط، ولهذا أصبحنا جميعا “بلدياته”،ونحب ان ننادية كما ينادى الكبار عمرا ومقاما بالقرى..”الخال”

> و لم يقصر “الخال”،وأصر دائما أن يعيش كما يجب ويحب “شاعر جاى من ضمير الشعب”،وعندما دخل مجال كتابة الأغانى،لم يتخل عن أصالة الريفى الذى بداخلة،ورفض بعناد”صعيدى” أى محاولة للإقتراب من “روح”كلماتة،وتمرد على ثلاث محاولات لتطويعة لكتابة أغانى من أجل أم كلثوم،وكان ردة الجاهز للوسطاء”أنا أريد أن أكتب ما يدور بخلدى..بحيث اذا إستمع الناس لأم كلثوم تغنى كلماتى..يقولوا الأبنودى بيغنى”،وهو ما تحقق بالفعل عبر أغانية مع “محمد رشدى”حينما قدما معا بخيالة الخصب “اة يا ليل يا قمر ..المنجة طابت ع الشجر”،”كحلة عينيكى يا وهيبة..جارحة قلوب الجدعان”،”وحياة من خلى العود ملفوف أربع لفات..مانتيش فاكرانى أزاى يا نجاة..دة احنا يا حبيبتى بلديات”،بالإضافة لرائعتهما”فى إيديا المزامير..وفى قلبى المسامير..الدنيا غربتنى..وانا الشاب الأمير”.

> ومثلما شاركناة الغناء مع رشدى أستمتعنا بها ،وهو يشدوا مع محمد قنديل”أتارى العشاق غلابة..وماعرفشى كيف غلابة..إلآ اما عشقت انا”،وعانينا لوعة البعاد فى تنهيدة شادية “بصيت علية فى الليل ماشى..والدمعة حايرة مانازلشى..شايفة بيبعد بعيد ..بالرحة بالمواعيد..بالذكريات والعيد..بالفرحة ماخلاشى.”،ومع عبد الحليم حافظ غرد ايضا” لو ليام بعدونى..يصاحبك نور عيونى..ولو نامت جفونى..يصحى فى ليلك غنايا”

> ومنذ بداية مسيرته الإبداعية كانت قصائد وغناوى الآبنودى الوطنية وقودا يضاعف من حماس الآمة العربية بأكلمها،وخير دليل على ذلك ماتفعله رائعته “أحلف بسماها وبترابها” بالقلوب عند سماعها،وعندما قامت ثورة25يناير كان” الخال ” حاضرا بقوة وتوالت قصائدة “ان الاوان ترحلى يا دولة العواجيز”،”لسة النظام ما سقطش”، “ضحكة المساجين” وغيرها،وخلال حكم المعزول “مرسى” رفع الخال سقف الهجاء ضد مخطط الآخوان عبر مربعاته اليومية،وقدم “مكانش بيبات فيها جعان.. دلوقتي نشفت تنشيفة…ضرايبنا رايحة على الإخوان.. وشبابنا مش لاقي وظيفة”، و”ويا ريس المركب يا حلاوتك ياللي سواقتك عجباني.. من كتر خوفنا على راحتك هنشوفلها ريس تاني.. هنشوفلها ريس تاني”،وعند الآستفتاء على الدستور الجديد خرج منبها ومحذرا بقصيدتة الآخيرة”مش كل ورقة تتمضى.” وقال “ما بدناش من العاركة غير دستور كريم..شمس وهُدى..يعوض الزمن الأليم اللي ابتدا.من ميتة البطل العظيم..هييجي استجابة للندا..ويزيح كفوف المغسُولين..الفاسدين والكدّابين والظَّالمين والمفجُوعين”.

> وأجمل ما فى الآبنودى انه كان ومازل قابضا بمنتهى القوة على جمرة الحلم ،ومثلما غنى مع حليم عقب نكسة67″ بلدنا بتحب موال النهار” بشر بمقدم رئيس “يكره هتاف يعيش يعيش..نيّته مش نيتين .. .يرِدنا تاني يصدق حلمنا”.

ورغم ماواجة من مشاق ،وما واجهه من حروب لم يضع الآبنودى يوما اى حواجز بينه وبين الناس” وعاش عافاة الله ينسج بكلماته الآحلام “غناوى “ورافعا شعار “لو مش هتحلم معايا ..مضطر أحلم لنفسى..لكنى فى الحلم حتى ..عمرى ما هاحلم لنفسى”