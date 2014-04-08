سيميوني: شعارنا أمام برشلونة = التواضع والروح والمرتدات

مدريد، (إفي): وصف مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، الأرجنتيني دييجو سيميوني، مباراة فريقه غدا أمام برشلونة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بـ"المثيرة جدا للاهتمام"، مشيرا إلى أنها ستكون مواجهة بين الاستحواذ والمهارة من جانب والتواضع والروح من جانب آخر.

وصرح سيميوني في مؤتمر صحفي عشية اللقاء "هذا الدور الإقصائي مهم ورائع للغاية، أراها مباراة مثيرة، بين فريقين يمتلكان طريقتي لعب مختلفتين على الإطلاق. أحدهما يلعب على الاستحواذ ويمتلك المهارة والتاريخ الذي سطره بالأخص في العقد الأخير

ونحن بتواضعنا وجهدنا وروحنا وعملنا ولعبنا على المرتدات. سنرى في هذه المباراة مواجهة بين أسلوبين مختلفين وسنرى من سيكون أقوى بطريقة لعبه".

وأضاف "الحقيقة أنها ستكون مباراة مثيرة جدا للاهتمام، وأتمنى أن يوفق فيها اللاعبون لأنه من المؤكد أنها ستكون واحدة من أجمل مباريات التشامبيونز ليج".

كان أتلتيكو قد تعادل ذهابا في ملعب كامب نو بهدف لمثله، لتكون له الأفضلية قبل لقاء العودة غدا بمعقله فيسنتي كالديرون، حيث يكفيه التعادل سلبا لبلوغ نصف النهائي للمرة الأولى منذ عقود.

وعن النتيجة التي حققها الروخيبلانكوس في الذهاب قال "رغم أن النتيجة تمنحنا أفضلية بسيطة لكن أمام فريق بحجم وتاريخ برشلونة لا ينبغي التوقف أمامها، فهو فريق يعتمد دائما على الهجوم ولا يفكر في الدفاع عن مرماه ولكن في كيفية السيطرة على المباراة والاستحواذ بأكبر درجة على الكرة".

وشدد "كما أنها ستكون مباراة مثالية لبرشلونة خارج ملعبهم لأنهم متخصصون في التسجيل" قبل أن يردف "إذا لم نكن قد نسينا، فقد سجلوا أربعة أهداف مؤخرا في ملعب قريب منا" في إشارة لسانتياجو برنابيو معقل الريال في الكلاسيكو الذي انتهى بفوز الفريق الكتالوني 3-4.

وأضاف "لا أعتقد أنهم يشعرون بالتوتر، فنحن سنواجه أفضل لاعبي برشلونة خلال السنوات الماضية، لأن هذه المباريات لها أهمية خاصة، وهم معتادون على لعبها وعلى أجوائها لذا لن يشعروا بأي خوف أو توتر، سيلعبون مثلما اعتادوا دائما".

وعن فريقه قال "اعتقد أن لاعبي الفريق الأساسيين حظوا ببعض الانتعاشة مؤخرا لإراحة ثلاثة أو أربعة منهم، فقد بذلنا مجهودا بدنيا كبيرا في بطولة تتطلب منك الأفضل دوما (الليجا)، كما وصلنا لنصف نهائي كأس الملك".

وشدد على أنه إذا لم يشارك مهاجم الفريق دييجو كوستا غدا للإصابة فسيلعب بأدريان لوبيز لتعويضه.

وقال سيميوني قبيل المران "سنخوض مرانا اليوم وسنرى حالة كوستا، اذا لم يلعب غدا سيحل أدريان مكانه الذي أثق في قدراته".

وأضاف المدرب "لكي يلعب كوستا لابد أن يكون جاهزا بنسبة 90% على الأقل، لو كان أي لاعب جاهزا بنسبة 50% سواء كان اسمه دييجو كوستا، ميراندا أو جودين، فلن يخدم الفريق.. أدريان في حالة جيدة، إنها فرصة كبيرة بالنسبة له، لقد قدم لنا الكثير وأنا أثق به كثيرا. أما بالنسبة لأردا فهو أيضا لم يتدرب منذ أيام وسنقيم حالته اليوم".