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تشيلسي يهدم أبراج باريس

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تشيلسي يهدم أبراج باريس تشيلسي يهدم أبراج باريس

هدم تشيلسي أبراج باريس سان جيرمان وتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز في الإياب 2-0.

تقدم تشيلسي عن طريق أندري شورليه في الدقيقة 32، وأحرز السنغالي ديمبا با هدف الفوز في الدقيقة 86.

وتأهل تشيلسي إلى نصف النهائي بعدما تفوق في مجموع المباراتين بقاعدة الهدف خارج الأرض بعد التعادل 3-3.

وواصل جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي نتائجه الإيجابية في دوري الأبطال حيث لم يودع البطولة مطلقا من ربع النهائي.

وفشل باريس سان جيرمان في إحراز هدف في المباراة لأول مرة في البطولة هذا الموسم.

توازن وثقة

على عكس المتوقع دخل الفريقان اللقاء بطريقة متوازنة ولم يندفع أحدهما للهجوم وإن كان ظهر سان جيرمان بشكل أكثر تنظيما.

وتلقت خطط مورينيو ضربة مبكرة بعدما تعرض نجم الفريق إيدن أزار للإصابة بعد ربع ساعة ليخرج ويدخل شورليه بدلا منه.

ونجح البديل شورليه في افتتاح النتيجة بعدما استغل رمية تماس ساقطة داخل منطقة الجزاء وسددها مباشرة داخل الشباك.

الهدف أعطى ثقة لتشيلسي وأربك حسابات سان جيرمان الذي تراجع للدفاع معتمدا على الهجمات المرتدة حتى انتهى الشوط الأول.

موج أزرق

في الشوط الثاني، ضغط تشيلسي بقوة على دفاعات سان جيرمان وردت العارضة تسديداتين من البرازيلي أوسكار.

واستمر الضغط الأزرق حتى دفع مورينيو للعب بثلاثة مهاجمين إيتو وديمبا با وفرناندو توريس أمام شورليه وويليان.

وفي الدقائق الأخيرة اشتد الضغط حتى تمكن با من إحراز الهدف القاتل بعدما تابع تسديدة من إيتو بقدمه إلى داخل المرمى.

وحاول سان جيرمان العودة وخطف المباراة في الدقائق المتبقية ولكن قتال دفاعات تشيلسي وتألق بتر تشك حرم الفريق الفرنسي من إحراز هدف.

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فيديو اليوم السابع