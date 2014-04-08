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ننشر خطبة الجمعة الموحدة بكافة مساجد مصر

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عممت وزارة اﻷوقاف، خطبة موحدة ﻷدائها فى الجمعة المقبلة بكافة مساجد ، بعنوان: مبدأ الحق مقابل الواجب وسيلة ﻹصلاح المجتمع.

وطالبت الوزارة جميع خطباء مصر بالالتزام بها، وكانت عناصرها كالتالى:
> الحق والواجب مبدأ إسلامى يقيم التوازن فى حياة المجتمع.. التقدم والرقى الحضارى مرهون بأداء الواجبات ومعرفة الحقوق.. والحق يقابل الواجب فى الحياة اﻻجتماعية.. والحق يقابل الواجب بين المواطن والدولة.. والحق يقابل الواجب بين العمل الخاص والعمل العام.

وتنص الخطبة على حق الطريق فى إشارة إلى التعدى الفوضوى العشوائى عليه أو المقصود بتعطيله أو التظاهر فيه دون مراعاة حقه.

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