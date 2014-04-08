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عمرو أديب يدشن هاشتاج " mb_europe" لنشر فضائح الإخوان

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دشن الإعلامى ، عمرو أديب ، هاشتاج لنشر فضائح الإخوان بأوروبا باللغة الإنجليزية #mb_europe .

ووجه أديب ، الشكر لمتابعى الهاشتاج على مشاركتهم به حتى وصل لآلاف المشاركات من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قائلا" أشكر كل من عمل على الهاشتاج طول الليل لسه مكملين شغل محترم فعلا".

وأضاف أديب فى تغريدة أخرى "انهمكت لجان الإخوان فى الهجوم على بسبب هاشتاج الإخوان أوروبا.. عادى ومتوقع".

وتساءل أديب :"ماذا ستفعلون مع الملايين الذين انطلقوا يفضحونكم فى العالم كله" .

وأضاف: "من المرات القليلة التى ننجح فى الوصول للرأى العام العالمى لفضح الإخوان حالة من الهيستريا أصابتهم باختصار الحملة نجحت وحطمنا الجدار".


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