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سنودن: الأمن القومى الأمريكي تبادل بيانات مع المخابرات الألمانية

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سنودن: الأمن القومى الأمريكي تبادل بيانات مع المخابرات الألمانية سنودن: الأمن القومى الأمريكي تبادل بيانات مع المخابرات الألمانية

أكد ادوارد سنودن الموظف السابق بوكالة الأمن القومي الأمريكية أن الوكالة كانت تتعاون بشكل وثيق مع أجهزة المخابرات الألمانية قائلا في شهادته أمام مجلس أوروبا اليوم الثلاثاء في ستراسبورج: “وكالة الأمن القومي وألمانيا كانا يتبادلان بيانات مرة بعد الأخرى”.

كما شدد مسرب المعلومات الأمريكي على أن هناك شراكة قوية بين الطرفين وقال إن هناك أسبابا مشروعة للتعاون بين أجهزة المخابرات ولكن ليست هناك رقابة قانونية على هذا التعاون.

وكان سنودن الذي تلاحقه السلطات الأمريكية بتهمة إفشاء أسرار هو الذي كشف فضيحة تجسس وكالة الأمن القومي الأمريكية على البيانات الشخصية لملايين الأشخاص في العالم على رأسهم مسئولين بارزين من بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وذلك بعد أن سرب وثائق سرية بشأن عمل الوكالة.

وأدلى سنودن الذي حصل على لجوء سياسي مؤقت من روسيا بشهادته أمام اللجنة القانونية لمجلس أوروبا عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة اليوم الثلاثاء.

 

وكالات

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