مصدر سعودي: نقل اجتماع أصدقاء اليمن من الرياض إلى لندن

قال مصدر في وزارة الخارجية السعودية اليوم الثلاثاء أن عقد اجتماع أصدقاء اليمن في العاصمة البريطانية لندن أواخر الشهر الجاري جاء في الإطار المتفق عليه وهو” عقد هذه الاجتماعات بالتناوب بين العاصمتين السعودية والبريطانية”.

ونفى المصدر،الذي لم يتم الكشف عن اسمه، في تصريح صحفى أن يكون السبب” تعبير عن موقف خليجي سلبي من القيادة اليمنية”.

> وقال المصدر السعودي أن دول مجلس التعاون الخليجي” حريصة على دعم أمن واستقرار اليمن وتسخير كل الإمكانات لدعم اقتصاده وخططه التنموية” مشيرا إلى أن دول المجلس الست “قدمت الكثير من المساعدات السياسية والمادية لليمن وهو واجب علينا لا نريد من ورائه منة ولا شكورا

ويضم المجلس الخليجي في عضويته كلا من السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت وعمان والبحرين وقطر .

> ودعا المصدر إلى الابتعاد عن الشائعات الإعلامية التي تصدرها جماعات معروفة للجميع تستهدف تحقيق مصالح شخصية وتخدم اجندات خارجية بهدف هز الثقة بين شعوب المنطقة العربية .

وكان مصدر رسمي يمني قال مؤخرا إن ” نقل مقر انعقاد مؤتمر مجموعة أصدقاء اليمن من الرياض إلى لندن كان لأسباب لوجستية وأن المملكة العربية السعودية تستعد لعقد الاجتماع الثامن للمجموعة في نيويورك في سبتمبر المقبل على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

ومن المقرر أن يبحث اجتماع لندن “التطورات الأمنية في اليمن وتهديدات المجموعات الإرهابية الأخرى وجهود مكافحتها والدعم الدولي المطلوب لمساندة جهود اليمن”.

وكالات