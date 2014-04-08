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بالصور .. الإندبندنت : تشكيل فريق من “المنتقبات” بالحرس الجمهوري الفلسطيني

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الحرس الجمهوري من النساء

الحرس الجمهوري من النساء

قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية في تحقيق لها نشرته اليوم تحت عنوان  ”فتيات كوماندوز” بالحجاب.. مشيرة إلى أن الحرس الرئاسي الفلسطيني كشف النقاب عن أول مجموعة من النساء تنضم إليه، بالضفة الغربية .

و أضافت الصحيفة ، إن المجموعة الجديدة من النساء اللاتي انضممن للحرس الجمهوري كانت ترتدي ملابس القتال و هن بالنقاب ، ويطلقن النار أثناء تدريب على إرهابيين متخيلين .

وتابعت الصحيفة، إن المجموعة المكونة من 22 امرأة فلسطينية تعد البداية في مجتمع ما زال تحت سيطرة الرجال بنسبة كبيرة.

 

 

الحرس الجمهوري من النساء

الحرس الجمهوري من النساء

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