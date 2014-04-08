إغلاق قسم الطواريء في مستشفى الملك فهد العام بجدة بسبب إزدياد إصابات فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، أن قسم الطوارئ في مستشفى الملك فهد العام في جدة، غرب المملكة أغلق، بعد ازدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، في المدينة.

والأحد الماضي، تحدثت الوزارة عن حالتي وفاة إضافيتين بفيروس كورونا في جدة، الأولى لسعودي في السبعين من عمره والثانية لأحد أفراد الطاقم الطبي في مستشفى بالمدينة، ما يرفع إلى 66 عدد الوفيات بهذا الفيروس في المملكة.

وأعلنت الوزارة، مساء الإثنين، أن أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا سجلت في محافظة جدة، اثنتان منها لدى شخصين يعملان في المجال الصحي.

وأوضحت الوزارة، اليوم الثلاثاء، أن بعض المصابين نقلوا من قسم الطوارئ في مستشفى الملك فهد للسماح بتعقيمه في شكل تدريجي، الأمر الذي سيستغرق 24 ساعة.

وقال مصدر طبي لفرانس برس، إن مستشفى الملك فهد هو الأكبر في محافظة جدة، وكان يضم غالبية المصابين، مضيفًا أن هذا الإجراء “وقائي”.

وتسبب إغلاق قسم الطوارئ في المستشفى بهلع في صفوف السكان خصوصًا في ظل شائعات تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن وزارة الصحة أكدت اليوم أن الوضع تحت السيطرة وأن “كل الإجراءات” اتخذت لمواجهة الفيروس.

وظهر فيروس كورونا للمرة الأولى في سبتمبر 2012 في السعودية، أول بؤرة للفيروس والأكثر إصابة به حيث سجلت 175 حالة بينها 66 وفاة.

أ ف ب