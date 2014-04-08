أخبار عاجلة

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

إغلاق قسم الطواريء في مستشفى الملك فهد العام بجدة بسبب إزدياد إصابات فيروس كورونا

Google+ Print
إغلاق قسم الطواريء في مستشفى الملك فهد العام بجدة بسبب إزدياد إصابات فيروس كورونا إغلاق قسم الطواريء في مستشفى الملك فهد العام بجدة بسبب إزدياد إصابات فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الثلاثاء، أن قسم الطوارئ في مستشفى الملك فهد العام في جدة، غرب المملكة أغلق، بعد ازدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، في المدينة.

والأحد الماضي، تحدثت الوزارة عن حالتي وفاة إضافيتين بفيروس كورونا في جدة، الأولى لسعودي في السبعين من عمره والثانية لأحد أفراد الطاقم الطبي في مستشفى بالمدينة، ما يرفع إلى 66 عدد الوفيات بهذا الفيروس في المملكة.

وأعلنت الوزارة، مساء الإثنين، أن أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا سجلت في محافظة جدة، اثنتان منها لدى شخصين يعملان في المجال الصحي.

وأوضحت الوزارة، اليوم الثلاثاء، أن بعض المصابين نقلوا من قسم الطوارئ في مستشفى الملك فهد للسماح بتعقيمه في شكل تدريجي، الأمر الذي سيستغرق 24 ساعة.

وقال مصدر طبي لفرانس برس، إن مستشفى الملك فهد هو الأكبر في محافظة جدة، وكان يضم غالبية المصابين، مضيفًا أن هذا الإجراء “وقائي”.

وتسبب إغلاق قسم الطوارئ في المستشفى بهلع في صفوف السكان خصوصًا في ظل شائعات تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن وزارة الصحة أكدت اليوم أن الوضع تحت السيطرة وأن “كل الإجراءات” اتخذت لمواجهة الفيروس.

وظهر فيروس كورونا للمرة الأولى في سبتمبر 2012 في السعودية، أول بؤرة للفيروس والأكثر إصابة به حيث سجلت 175 حالة بينها 66 وفاة.

أ ف ب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما