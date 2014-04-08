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الإصابة تبعد كلوزه 4 أسابيع عن لاتسيو

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الإصابة تبعد كلوزه 4 أسابيع عن لاتسيو الإصابة تبعد كلوزه 4 أسابيع عن لاتسيو

روما، (إفي): أعلن فريق لاتسيو الإيطالي اليوم أن مهاجمه الألماني ميروسلاف كلوزه سيغيب أربعة أسابيع بسبب الإصابة في العضلة الخلفية للقدم اليسرى، وذلك قبل شهرين على انطلاق مونديال البرازيل 2014.

وكان اللاعب (35 عاما) قد تعرض لعدة إصابات عضلية خلال الفترة الأخيرة.

وغاب كلوزه عن مباراة فريقه أمام سامبدوريا الأحد الماضي بالدوري المحلي وانتهت بفوز "النسور" 2-0.

وقال بيان للنادي ان الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب تشير إلى إصابة من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية للقدم اليسرى.

وكان كلوزه قد انضم للاتسيو في صيف عام 2011 قادما من بايرن ميونخ الألماني.

وسجل المهاجم المميز بضربات الرأس 14 هدفا في ثلاث مشاركات في بطولات كأس العالم، ويسعى بشدة لتخطي الرقم القياسي للبرازيلي رونالدو (15 هدفا).

ويسعى لاتسيو، الذي يحتل المركز السابع في الكالتشو، للوصول إلى مركز مؤهل في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

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