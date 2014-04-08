سيميوني: دييجو كوستا هو ميسي أتليتكو

أتليتكو مدريد أيضا يملك ليونيل ميسي، لكن تحت اسم دييجو كوستا بحسب ما يؤمن به مدرب الفريق الإسباني، دييجو سيميوني.

أتليتكو مدريد يستضيف برشلونة في إياب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا على ملعب فيسنتي كالديرون.

وكان أتليتكو قد خرج بتعادل إيجابي مع برشلونة خلال جولة الذهاب على ملعب كامب نو.

دييجو كوستا قد يغيب عن أتليتكو بسبب الإصابة، وهو ما يعد ضربة قوية للفريق المدريدي.

وصرح سيميوني "بالنسبة لنا، دييجو كوستا هو ليونيل ميسي أتليتكو".

وتابع "أو ربما هو كريستيانو رونالدو أتليتكو، هو لاعب من طراز مختلف".