مارتينو: برشلونة سيحاول التسجيل أولا على ملعب أتليتكو

مدريد، (إفي): أكد مدرب برشلونة الإسباني، خيراردو "تاتا" مارتينو اليوم أن فريقه سيحاول البحث عن المبادرة بالتسجيل خلال مباراته غدا أمام مواطنه أتلتيكو مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وأن يلعب بشكل مختلف مقارنة بلقاء الذهاب الذي انتهى بالتعادل بهدف لمثله في كامب نو معقل الكتالونيين.

وقال المدرب الأرجنتيني في مؤتمر صحفي عشية المواجهة بملعب فيسنتي كالديرون "أرى أننا أمام فريقين يلعبان بمستوى مرتفع للغاية، كل منهما له أسلوب مختلف. سيكون من الهام للغاية التقدم في النتيجة لأن برشلونة بحاجة إلى تسجيل هدف. سنرى إذا كنا سننجح في محاولة التسجيل مبكرا كي نلعب بشكل مختلف في باقي المباراة".

وشدد مارتينو على ضرورة اللعب بشكل مشابه للنصف ساعة الأخيرة التي خاضها الفريق بملعبه أمام الروخيبلانكوس، مع التفكير دوما في ضرورة التسجيل قبل المنافس.

وأضاف "إذا ما نجحنا في خطتنا فسيتغير سيناريو اللقاء وقد لا نهدر هذا الكم من الفرص الضائعة في الذهاب".

وعن مباريات فريقه الأربع السابقة أمام الأتلتي هذا الموسم والتي انتهت جميعها بالتعادل، قال "في بعض هذه المباريات كان بإمكاننا التفوق ولكننا لم نحقق ذلك. الحقيقة أن المستوى كان متقارب بين الفريقين ولكننا دائما ما تفوقنا في الأشواط الثانية".

لكن وعلى الرغم من ذلك، أشاد مارتينو بمستوى أتلتيكو الحالي تحت قيادة مواطنه دييجو سيميوني "لا اعتقد أن أتلتيكو بالمستوى السيء الذي يسمح لنا بالسيطرة على الكرة لمدة 90 دقيقة، ولا حتى لمدة نصف ساعة كما حدث في آخر مباراتنا السابقة، لكننا بالتأكيد سنسعى لتحقيق ذلك".

وأكد مارتينو أنه لا يضع في ذهنه أي امكانية لخوض وقت إضافي "قد يكون من غير الجيد التفكير في هذا، أتطلع للعب بشكل أفضل من المنافس وأن أتمكن من الفوز".

وحول رأية في امكانية مشاركة مهاجم أتلتيكو الأول، دييجو كوستا المصاب، قال "من المبكر تقييم حالته إلا في اللحظات الأخيرة، هذا ما يفعله المدربون دوما مع لاعبين بهذا الحجم، ينتظرون للحظات الأخيرة لمعرفة إذا ما كان بإمكانهم اللعب بنسبة 100% أم لا. علينا الاستعداد لمواجهة أتلتيكو بكل لاعبيه المتاحين".

وعن نجم البرسا، الأرجنتيني ليونيل ميسي، وفشله هذا الموسم في هز شباك اتلتيكو خلال أربع مناسبات، قال "بالطبع اعتدنا مشاهدة ميسي وهو يسجل في جميع المباريات، لهذا عندما لا ينجح في التسجيل عدم مرات أمام منافس واحد فهذا أمر يثير الانتباه. لكن ميسي بإمكانه أن يكون حاسما بطرق مختلفة، وليس فقط عبر تسجيله الأهداف".

فيما نفى مارتيو وجود منافسة خاصة بينه ومواطنه سيميوني مدرب لروخيبلانكوس "إنها مباراة بين أتلتيكو-برشلونة والفائز الأكبر هو الذي سيتأهل لنصف نهائي التشامبيونز ليج. لا توجد أي قضية شخصية، وبالتأكيد سيكون هناك شخص منا حزين للغاية بعد المباراة وآخر سعيد للغاية".