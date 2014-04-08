مباشر - تشيلسي 1-0 سان جيرمان .. شورلي يسجل

تقدم تشيلسي عن طريق أندريا شورلي من رمية تماس حولها الألماني داخل مرمى باريس سان جيرمان.

وجاء الهدف بعدما خسر تشيلسي جهود إدين أزار نجمه الأول في مباراة باريس سان جيرمان بدوري الأبطال.

وخرج أزار في الدقيقة 17، واشترك في موقعه أندريا شورلي النجم الألماني صاحب الطاقة الكبيرة في أرض الملعب.

ويستضيف تشيلسي نظيره سان جيرمان بعدما خسر في لقاء الذهاب 3-1 في ملعب الأمراء بباريس.

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ويقدم FilGoal.com تغطية حية لمجريات ليلة الأبطال لمباراتي تشيلسي وسان جيرمان، وريال مدريد وبروسيا دورتموند.

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