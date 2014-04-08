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مباشر - دورتموند 2-0 ريال مدريد.. هدف واحد على العودة الألمانية

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مباشر - دورتموند 2-0 ريال مدريد.. هدف واحد على العودة الألمانية مباشر - دورتموند 2-0 ريال مدريد.. هدف واحد على العودة الألمانية

ماركوس ريوس نجم بروسيا دورتموند تقدم للفريق الألماني على حساب ريال مدريد في دوري الأبطال.

وكان أنخل دي ماريا قد أهدر ركلة جزاء على فريقه ريال مدريد في مواجهة بروسيا دورتموند بألمانيا.

FilGoal.com يقدم تغطية حية لمجريات ليلة الأبطال لمباراتي تشيلسي وسان جيرمان، وريال مدريد وبروسيا دورتموند.

انطلقت مباريات الإياب لدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بين تشيلسي وباريس سان جيرمان، وريال مدريد وبروسيا دورتموند.

ويذهب ريال مدريد لملعب سيجنال إدونا بارك في ألمانيا لمواجهة دورتموند بعدما فاز في الذهاب في لابرنابيو 3-0.

لمعرفة التشكيل والتغطية الحية لمباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند اضغط هنا

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