رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون : نشر صور فتنة أسوان صعّد الأزمة

أكد عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، أن لمشكلة الرئيسية ليست فى وضع ميثاق شرف إعلامى، مشيرا إلى أن الإعلاميين يفضلون عدم وجود أى ميثاق للشرف.

وأضاف الأمير خلال كلمته فى مؤتمر" ميثاق الشرف الإعلامى.. من يكتبه وكيفية تطبيقه"، بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أنه ﻻيوجد أسهل من وضع ميثاق شرف إعلامى، ولكن ﻻبد من وجود إرادة.

وأشار إلى أن المجال الإعلامى وخاصة المرئى يفضل أن يبقى على حاله، مشيرا إلى أنه فى حالة تطبيق ميثاق الشرف الإعلامى على عدد من القنوات الحالية سيتم معاقبتها.

وأضاف أنه حاول إقناع عدد من القنوات بعدم نشر جثث لموتى فى أحداث أسوان والتى تتسبب فى تأجيج الفتنة، موضحا أنه ﻻبد من وجود نية حقيقية لوضع ميثاق الشرف الإعلامى.