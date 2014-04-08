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رئيس شركة تنمية القرى الذكية: يجب التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص

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رئيس شركة تنمية القرى الذكية: يجب التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص رئيس شركة تنمية القرى الذكية: يجب التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص

قال الدكتور عادل دانش رئيس مجلس إدارة والمدير التنفيذى للشركة المصرية لإدارة وتنمية القرى الذكية، إن وجود مساحة محددة لقطاع تكنولوجيا المعلومات خاصة التعهيد والكول سنتر داخل القرية الذكية، يسمح بنجاح تلك الشركات والتى بلغ حجم الصناعة بها 2 مليار دولار بنهاية العام الجارى.

وأضاف دانش خلال القمة العقارية لمعرض سيتى سكيب العقارى، أن القرية قائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص وساهم ذلك فى مزيد من التنمية القائمة على الثقة بين القطاعين، مشددًا على ضرورة خلق نوع من التواصل والرغبة فى النجاح بين وشركات القطاع الخاص.

وأوضح أن هناك فرصا جديدة للتعاون فى دمياط وبرج العرب لإنشاء مناطق ذكية جديدة، منوهًا على أن الشركة تحاول نقل قصة النجاح الخاصة بها فى الأردن وتونس وأوغندا.

وأشار إلى أن نظام PPP كآلية تمويل تعد أحد أفضل الطرق التمويلية مبررًا ذلك بنجاح مشروع القرية الذكية، ويشير إلى أنه خلال السنوات الثلاثة الماضية استطاعت القرية الذكية تحقيق معدلات نمو متضاعفة على الرغم من التباطؤ المستمر فى حجم الأعمال بصفة عامة.

وأشار إلى زيادة عدد الشركات بـ7 شركات خلال العام الماضى بمساحة 550 ألف متر مبانٍ، مشددًا على أن حجم أعمال الشركات العاملة بالقرية تبلغ 50 مليار جنيه سنويًا.

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