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رابطة خريجى اﻷزهر بالهند تنظم أمسيات ودروس بالمساجد لنشر الثقافة الإسلامية

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رابطة خريجى اﻷزهر بالهند تنظم أمسيات ودروس بالمساجد لنشر الثقافة الإسلامية رابطة خريجى اﻷزهر بالهند تنظم أمسيات ودروس بالمساجد لنشر الثقافة الإسلامية

فى إطار ما يقوم به فرع الرابطة العالمية لخريجى الأزهر بالهند من عقد عدة دورات لتعليم القرآن الكريم وتفسيره بالمساجد والمدارس الهندية، نُظمت أمسية قرآنية بعنوان "وكذلك جعلناكم أمة وسطا" حاضر بها الشيخ محمد أفروز الندوى الأزهرى بالمسجد المحمدى بنيودلهى.

وأكد الشيخ أفروز الأزهرى خلالها على أن الأزهر الشريف لا يزال يدعو لتبنى منهج الوسطية والاعتدال، ويبذل مساعى حثيثة يشهدها العالم الإسلامى كله فى سبيل نشر هذا الفكر برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر، مشيراً إلى أن تعرض الإنسان اليوم لكثير من المشاكل فى حياته اليومية ترجع أسبابها لبعده عن قيمة الوسطية وانخراطه بين التفريط والإفراط فى شتى مناحى الحياة من عبادات ومعاملات وغيرها.

وقام الشيخ نذر الحفيظ الندوى بتفسير سورة "الحجرات" بمركز الدعوة والتبليغ بمدينة لكناؤ عاصمة محافظة أترابراديش.موضحاً أهم الأحكام المجتمعية والتوجيهات الإسلامية القيمة اتجاه إصلاح المجتمع وإزالة الأمراض الاجتماعية المستوطنة به.

كما أشار إلى ما تحمله السورة من دروس وعبر ، وركز على ضرورة التأسى بأسوة النبى صلى الله عليه وسلم ، والاتصاف بخلقه الحميدة .

حضر الدرس عدد كبير من سكان المحافظة من أطباء ومهندسون وطلاب ، كما حضر أمين الصندوق لفرع الرابطة أشرف على الندوى الأزهرى ، وتمنى الحاضرون باستمرار الانتهال من فيض الأزهر الشريف وعلومه الوسطية وأن يعقد درس القرآن باستمرارية كل شهر .

من جانبهم يؤكد المسئولين على فرع الرابطة بالهند انه منذ تأسيسه لا يدخر جهداً فى نشر رسالة الأزهر الوسطية بكل ما يبذل من امكانيات وأنشطة ومجهودات لتوصيل منهج الأزهر فى جميع الأراضى الهندية ، مشيراً إلى أن الفرع مستمر فى عقد سلسلة من اللقاءات والدورات والدروس الدينية من قرآن كريم وحديث شريف والثقافة الإسلامية بالمدارس والمساجد العامة الهندية ، فضلاً عن القيام بالزيارات والجولات المختلفة لأهالى القرى البعيدة النائية عن المدينة .

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