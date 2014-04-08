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خبير إعلام أمريكى: نعلم كيفية إحداث توازن فى البرامج الإعلامية

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خبير إعلام أمريكى: نعلم كيفية إحداث توازن فى البرامج الإعلامية خبير إعلام أمريكى: نعلم كيفية إحداث توازن فى البرامج الإعلامية

أكد دوجلاس سميث صحفى بمؤسسى سى بى إس الأمريكية، عدم وجود نقابة أو وزارة للإعلام فى أمريكا، لكن هناك قواعد موضوعة، أشبه بالميثاق العام، تلزم الإعلاميين بالحياد بين وجهات النظر المختلفة، قائلا نعلم كيف نتعامل مع كل البرامج وطبيعتها وكيفية إحداث توازن فى وجهات النظر.

وأشار، خلال كلمته فى ندوة ميثاق الشرف الإعلامى بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إلى أنه من خلال تجربته الطويلة فى سى بى إس، يتم إجراء مناقشات حول كيفية إنتاج إعلام مثمر، ولذلك اكتسبنا سمعة جيدة، على الرغم من أننا محطة خاصة، واكتسبنا مصداقية من خلال مخاطرتنا التى تجبرنا على تحرى الدقة.

وقال على الرغم من وجود مشكلة دائمة نتيجة لسيطرة رأس المال على الإعلام، لكن لدينا ميثاق أخلاقى يجبرنا على تحرى الدقة، وعلينا أنا نفرق بين العمل الوثائقى والأخبار، فالاثنان مختلفان.

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