رئيس جمعية المجاهدين: طالبنا بوزارة لسيناء ضمن برنامج السيسى

أكد الشيخ عبد الله جهامة رئيس جمعية المجاهدين والمحاربين القدماء بشمال سيناء أن وفد المشايخ طلب من المشير السيسى خلال لقائه اليوم بأن يضع فى برنامجه الانتخابى تشكيل وزارة لتنمية سيناء فى الحكومة، بالإضافة إلى شق ترعة مياه عذبة من الإسماعيلية إلى وسط سيناء وهو كان بمثابة المسار، الذى طالبنا به لترعة السلام قبل تنفيذها من أجل رى أكثر من 2 مليون فدان بمناطق الوسط والسر والقوارير، وهى أراضى ممهدة وصالحة للزراعة، خاصة أن الوسط يمثل الأمن القومى الحقيقى لمصر حيث تقع فيه الممرات والمضايق.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" طالبنا أيضا ببحث ملف المحبوسين منذ سنوات والإفراج عنهم وتعويض المضارين من الحرب الحالية على الإرهاب فى سيناء مع تسهيل مسالة العبور وإعادة كوبرى السلام وتحسين المعديات.

أوضح أن المشير كان متجاوبا للغاية معنا وكان اللقاء يتسم بالروح الطيبة والود المتبادل.