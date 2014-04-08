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ياسر عبد العزيز: عانينا من تعيين وزراء إعلام تابعين للحزب الحاكم

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ياسر عبد العزيز: عانينا من تعيين وزراء إعلام تابعين للحزب الحاكم ياسر عبد العزيز: عانينا من تعيين وزراء إعلام تابعين للحزب الحاكم

قال ياسر عبد العزيز الخبير الإعلامى:" إننا عانينا فى الفترت السابقة من حكومات تعين وزراء إعلام تابعين للحزب الحاكم وهو ما حدث فى عصر مبارك والإخوان" .
> وأوضح خلال كلمته فى ندوة الجامعة الأمريكية حول وضع ميثاق شرف للإعلام، أن الشعب المصرى والجماعة الإعلامية اصبحت تدرك الحياد والتوازن فى تغطية الانتخابات.

وأوضح عبد العزيز أنه يجب على الإذاعة العامة والتليفزيون التوازن وتقبل الانتقادات، حيث أصبح لدينا نصوص فى الدستور تنص على حرية تداول المعلومات والالتزامات الطوعية للإعلاميين .

وأكد عبد العزيز أن تقديم ميثاق شرف للإعلاميين هو أمر خاطئ، لأن ذلك ينظمه القانون، فعلى الحكومة الاكتفاء بعمل أساليب الضبط فقط، الجماعات الداخلية هى التى تنظم عملها.

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